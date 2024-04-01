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В Госдепе США обеспокоились отказом РФ от санкций против КНДР

В Госдепе США обеспокоились отказом РФ от санкций против КНДР

США обеспокоены отказом России и Китая продлевать санкции Совета Безопасности (СБ) ООН против КНДР. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе брифинга в понедельник, 1 апреля.

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