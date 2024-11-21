Valve обяжет разработчиков указывать более точную информацию о сезонных абоне...

Valve обяжет разработчиков указывать более точную информацию о сезонных абонементах, включая дату выпуска DLCВ правила Steam добавлен новый раздел, полностью посвящённый сезонным абонементам и включающий новые правила по графикам выпуска включённых DLC.
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