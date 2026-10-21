В Белгородской области при атаках украинских беспилотников 20 октября пострадали два человека. Женщина получила ранения в Валуйском округе, а сотрудник скорой помощи — в Шебекинском.
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