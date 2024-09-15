СМИ узнали о переброске войск США и установок HIMARS на Аляску из-за учений РФ

Global Look Press/U.S. Air Force/ZUMAPRESS.com Соединенные Штаты перебросили силы 11-й воздушно-десантной дивизии, включая взвод РСЗО HIMARS, на Алеутские острова под предлогом совместных учений России и Китая в Тихом океане, сообщает издание Business Insider.
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