Экс-советник президента США о самом пугающем в ситуации с Россией и Белоруссией

Вашингтон опасается, что Россия и Белоруссия заключат "реальный союз". Бывший советник президента США Джон Болтон заявил, что настоящий союз между Москвой и Минском возникнет тогда, когда на белорусских границах будут стоять российские войска.
Вашингтон опасается, что Россия и Белоруссия заключат "реальный союз". Бывший советник президента США Джон Болтон заявил, что настоящий союз между Москвой и Минском возникнет тогда, когда на белорусских границах будут стоять российские войска.
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