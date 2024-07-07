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Врач Попов: зверский аппетит может говорить о серьезных заболеваниях

Врач Попов: зверский аппетит может говорить о серьезных заболеваниях

Хороший аппетит не всегда говорит о крепком здоровье. Врач-терапевт Алексей Попов рассказал aif.ru, что регулярные приступы сильного голода при обильном питании могут говорить о серьезных заболеваниях, таких как инсульт, рак мозга или сахарный диабет.

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