В Ирландии сгорело здание, полное классических и дрифт-автомобилей

Как и во многих других странах в Ирландии есть свой автомобильный клуб. Он находится в Дублине и обслуживает его организация под названием «The Engine Block», которая также обслуживает дорогие автомобили и мотоциклы.
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