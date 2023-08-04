Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

111 подписчиков

Экс-игрок НБА Дейвидас Сирвидис перешел в «Литкабелис»

Экс-игрок НБА Дейвидас Сирвидис (23 года, 203 см) перешел в «Литкабелис». В контракте Сирвидиса есть опция, которая позволит ему перейти в клуб Евролиги до 5 октября.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх