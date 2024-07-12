Месси объявляет о завершении карьеры после Кубка Америки 2024 года

Лионель Месси объявил о своем уходе из сборной Аргентины после Кубка Америки 2024 года. На пресс-конференции он заявил, что команда играет более равномерно, чем когда-либо, а условия турнира - плохие поля и высокие температуры - делают игру особенно сложной.