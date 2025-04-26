Во время встречи в Риме Владимир Зеленский может передать президенту США Дональду Трампу свои встречные предложения об урегулировании кризиса на Украине.
СМИ раскрыли цель встречи Зеленского с Трампом в Риме
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Стефания Новак
Вот так, чем больше хамить америке, тем больше тебя уважают. Зе хамил Трампу , а тот его больше уважает. ну пора уж России быть смелее и говорить Америке свое "НЕТ" и не боятся гнева Америки. Почему наши дипломаты так боятся Америки, не дай Бог Америка разгневается!!!. Надо уметь отстаивать свои интересы и свою независимость. Трамп уважает силу и напористость и смелость. нам не надо "хамить" но своего не отдавать. Все что завоевано нашими ребятами не отдавать и идти вперед до конца и победить нацизм
Ответить
16 час.
Свежие комментарии