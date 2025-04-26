СМИ раскрыли цель встречи Зеленского с Трампом в Риме

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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Стефания Новак
Вот так, чем больше хамить америке, тем больше тебя уважают. Зе хамил Трампу ,  а тот его больше уважает. ну пора уж России  быть смелее и говорить Америке свое &quot;НЕТ&quot; и не боятся гнева Америки. Почему наши дипломаты так боятся Америки, не дай Бог Америка разгневается!!!. Надо уметь отстаивать свои интересы и свою независимость. Трамп уважает силу и напористость и смелость. нам не надо &quot;хамить&quot; но своего не отдавать. Все что завоевано нашими ребятами  не отдавать и идти вперед до конца и победить нацизм
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