СМИ раскрыли цель встречи Зеленского с Трампом в Риме

Стефания Новак

Вот так, чем больше хамить америке, тем больше тебя уважают. Зе хамил Трампу , а тот его больше уважает. ну пора уж России быть смелее и говорить Америке свое "НЕТ" и не боятся гнева Америки. Почему наши дипломаты так боятся Америки, не дай Бог Америка разгневается!!!. Надо уметь отстаивать свои интересы и свою независимость. Трамп уважает силу и напористость и смелость. нам не надо "хамить" но своего не отдавать. Все что завоевано нашими ребятами не отдавать и идти вперед до конца и победить нацизм