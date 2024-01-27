СБУ проводит обыски у чиновников МО Украины по подозрению в хищении 1,5 млрд

По данным издания «Страна», на Украине сотрудники СБУ устроили обыски у чиновников Министерства обороны государства из-за подозрений в хищении полутора миллиардов гривен на закупках вооружения для украинской армии.
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