Avia.pro - СМИ Вчера я прочитала статью, от которой у меня до сих пор всё внутри переворачивается.
Обещала быть покорной женой: Баходир, похитил 16-летнюю школьницу, о чем сейчас сильно жалеет
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СМ
Сергей Михайлюк
Россию развалят "друзья- мигранты" - незаменимые специалисты, опора "Пятой колонны". Неужели власть не видит этого? Откройте глаза!
Ответить
3 час.
Варлам Устрялов
почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.
Ответить
14 мин.
ВУ
Варлам Устрялов
Мутанты явно хвастаются тем, что они - быдло. Потому, что мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они - дичайшее зверьё. им место только в глухих лесах или в голых степях.
Ответить
13 мин.
Свежие комментарии