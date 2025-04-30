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Пенсия в России: как учесть трудовой стаж с советских времен

Пенсия в России: как учесть трудовой стаж с советских времен

Пенсия в России: как учесть трудовой стаж с советских времен Ирэн ОрлонскаяСистема начисления пенсионных баллов в России была введена в 2015 году, но это не означает, что трудовой стаж, накопленный до этого времени, не учитывается.

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