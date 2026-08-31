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Четыре человека пострадали при атаке беспилотников ВСУ на Екатеринбург

Четыре человека пострадали при атаке беспилотников ВСУ на Екатеринбург

Четыре человека пострадали при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Екатеринбург. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщил губернатор Денис Паслер.

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