Север Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Север Пресс

16 подписчиков

В Муравленко 6 сентября пройдет фестиваль добровольцев #МЫВМЕСТЕ

В Муравленко 6 сентября пройдет фестиваль добровольцев #МЫВМЕСТЕ

В Муравленко 6 сентября в парке «Месторождения» пройдет фестиваль добровольцев #МЫВМЕСТЕ. Для ямальцев проведут мастер-классы от поисковиков, волонтеров-медиков, а также организуют плетение маскировочных сетей для бойцов, сообщили в «Максе» администрации города.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым