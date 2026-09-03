В Муравленко 6 сентября пройдет фестиваль добровольцев #МЫВМЕСТЕ

В Муравленко 6 сентября в парке «Месторождения» пройдет фестиваль добровольцев #МЫВМЕСТЕ. Для ямальцев проведут мастер-классы от поисковиков, волонтеров-медиков, а также организуют плетение маскировочных сетей для бойцов, сообщили в «Максе» администрации города.
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