В Муравленко 6 сентября пройдет фестиваль добровольцев #МЫВМЕСТЕ

В Муравленко 6 сентября в парке «Месторождения» пройдет фестиваль добровольцев #МЫВМЕСТЕ. Для ямальцев проведут мастер-классы от поисковиков, волонтеров-медиков, а также организуют плетение маскировочных сетей для бойцов, сообщили в «Максе» администрации города.