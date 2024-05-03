Доброе утро, друзья!🌸 В нашу жизнь приходит радость, когда у нас есть чем заняться, есть кого любить, и есть на что надеяться.
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Доброе утро, друзья!🌸 В нашу жизнь приходит радость, когда у нас есть чем заняться, есть кого любить, и есть на что надеяться.