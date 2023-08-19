Военное обозрение

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Экс-помощник госсекретаря США: В 2024 году Украина объявит о паузе в наступлении, затем ее примут в НАТО

Экс-помощник госсекретаря США: В 2024 году Украина объявит о паузе в наступлении, затем ее примут в НАТО

Как военная победа Киева, так и переговоры с Россией о мире, не могут быть достижимы в течение ближайших лет.

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