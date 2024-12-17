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    Эти бы слова да богу в уши... Но судя по тому, что это стало в России уже закономерностью, все опять кроме как бла бл...В России пообещал...
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Орбану предсказали роль проводника идей Трампа в Европе

Орбану предсказали роль проводника идей Трампа в Европе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан станет проводником идей избранного президента США Дональда Трампа в Европе, такую роль предсказал ему основатель исследовательской и консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group (США) Ян Бреммер, передает РИА Новости.

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