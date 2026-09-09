Су-34 накрыл бронетехнику и временный пункт размещения ВСУ

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес авиационный удар по скоплению бронетехники и месту временного размещения подразделения противника в зоне ответственности группировки войск «Запад».
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