Страна и люди
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Страна и люди

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Харрис напомнила о праве на оборону после авиаудара Израиля по Ливану

Харрис напомнила о праве на оборону после авиаудара Израиля по Ливану

В США вице-президент Камала Харрис выступила с заявлением о праве Израиля на самооборону. После произошедшего 30 июля авиаудара израильской армии по ливанской столице Харрис напомнила о праве Тель-Авива защищать себя от «Хезболлы».

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