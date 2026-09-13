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Учёные раскрыли тайну происхождения мегалитов «Стрел дьявола»

Учёные раскрыли тайну происхождения мегалитов «Стрел дьявола»

Тысячи лет историки и археологи спорили о происхождении одного из самых загадочных мегалитических памятников Британии — каменных столпов, известных как «Стрелы дьявола».

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