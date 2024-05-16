Минпросвещения предложили вернуть в школы оценку за поведение

Сотрудники Института изучения детства, семьи и воспитания предложили Минпросвещения проработать и вынести на обсуждение вопрос о введении отметки за поведение в общеобразовательных организациях, передают Известия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии