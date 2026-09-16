Врач Чернышова предупредила о незаметном способе заражения лихорадкой Эбола

Заразиться вирусом Эбола можно несколькими способами, сообщила в эксклюзивной беседе с aif.ru врач Надежда Чернышова.
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