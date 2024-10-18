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  • Игорь Егоров
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Поступила информация, что один из лицеев города Донецка заминирован, детей отпустили домой. Идет проверка.

Поступила информация, что один из лицеев города Донецка заминирован, детей отпустили домой. Идет проверка.

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