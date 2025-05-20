Экс-председатель правительства Украины Николай Азаров в эфире телеканала «Соловьёв Live» заявил, что американское ведомство USAID передало специальные указания Владимиру Зеленскому в самом начале его правления, от которых он затем не отступал ни на шаг.
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