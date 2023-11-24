Теряют дар речи: для чего на Украине раздувают языковые скандалы

На Украине участились языковые скандалы, многие из них провоцируют чиновники из команды Зеленского. Так, вице-премьер правительства заявила, что русского нацменьшинства в стране не существует, а спикер Верховной рады прямо призвал ущемлять права русских.
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