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Некоторым молодым украинцам для выезда из страны понадобится еще один документ

Некоторым молодым украинцам для выезда из страны понадобится еще один документ

Некоторым молодым украинцам теперь для выезда из страны понадобится еще одна справка — нововведение коснется мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, то есть не подпадающих под мобилизацию, которые проходили военную службу по контракту.

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