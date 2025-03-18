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Царьград

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Военные группы 'Восток' сорвали стратегические планы ВСУ под Гуляйполем

Военные группы 'Восток' сорвали стратегические планы ВСУ под Гуляйполем

Российская группировка "Восток" пресекла инженерные работы ВСУ в районе Гуляйполя. Начальник пресс-центра, Александр Гордеев, заявил о нанесении поражения противнику в нескольких населённых пунктах, включая Весёлое и Алексеевку.

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