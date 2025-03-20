Минобороны Украины заманивает молодежь на фронт чизбургерами

МОСКВА, 20 марта, ФедералПресс. Минобороны Украины запустило необычную кампанию по привлечению молодежи в ряды Вооруженных сил, предлагая им возможность заработать 1 миллион гривен по «молодежному контракту» и потратить их на покупку 15 тысяч чизбургеров.