FT узнала о переговорах РФ и Украины по прекращению ударов по энергосистемам

Россия и Украина ведут переговоры о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом во вторник, 29 октября, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на близкого к ситуации дипломата.
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