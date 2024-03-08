Посол РФ рассказал об ущербе для Швейцарии в случае конфискации российских активов

Посольство РФ в Швейцарии расследует решение Совета кантонов (малой палаты швейцарского парламента), которое заключается в призыве рассмотреть вопрос о конфискации замороженных российских активов с целью передачи Украине.
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