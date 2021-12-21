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Паразитирование на ностальгии и бесконечные ремейки: о кризисе в киноиндустрии

Паразитирование на ностальгии и бесконечные ремейки: о кризисе в киноиндустрии

Здравствуйте! Я думаю, что мировая индустрия кино находится на пороге масштабного кризиса. Я очень люблю кино, являюсь поклонником многих франшиз и сам, порой, участвую в его создании, но то, что я вижу сейчас в индустрии, меня сильно настораживает.

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