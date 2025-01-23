Дмитрий Тарасов рассказал, почему не сможет уехать из России

Дмитрий Тарасов: «Никогда не уеду из России» Футболист назвал максимальный срок пребывания за границей Фото: соцсети Дмитрия Тарасова Футболист Дмитрий Тарасов поделился своими размышлениями о жизни за границей, заявив, что никогда не уедет из России.