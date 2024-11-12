Соревнования по тактическому снайпингу прошли на полигоне в Кольцово (фото)

Новый официальный вид спорта собрал в Новосибирской области лучших стрелков Сибири. Новый официальный вид спорта – тактический снайпинг – набирает обороты в Новосибирской области: 9 ноября на полигоне в Кольцово прошел Открытый чемпионат Федерации стрельбы на дальние дистанции (ФСДД).
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