"Казаньоргсинтез" повышает экологические знания школьников

Учеников младших классов научили принципам сортировки мусора и переработки отходов. Сотрудники «Казаньоргсинтеза» посетили Среднюю общеобразовательную школу №130 имени Ашихмина, чтобы рассказать ученикам младших классов о сортировке отходов и переработке пластика.
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