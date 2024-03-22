В Архангельске задержали членов банды организаторов подпольных азартных игр

АРХАНГЕЛЬСК, 22 марта, ФедералПресс. Сотрудники Следственного комитета, полиции и Росгвардии задержали в Архангельске трех членов ОПГ, которая организовывала в регионе подпольные азартные игры в торговых точках.
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