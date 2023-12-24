Поздравление с Днем сотрудников органов государственной безопасности от руководства Бобруйского района.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов государственной безопасности!Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем сотрудников органов государственной безопасности!Ваш вклад в дело защиты национальных интересов Республики Беларусь, суверенитета и единства государства, незыблемости его конституционного строя невозможно переоценить.