На молокозаводе в Крыму Россельхознадзор нашёл несколько нарушений

На молокозаводе в Крыму Россельхознадзор нашёл несколько нарушенийВо время внеплановой проверки была обнаружена продукция (кефир, молоко, сметана и йогурт), на которую не было специальных ветеринарных документов.
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