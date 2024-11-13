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На молокозаводе в Крыму Россельхознадзор нашёл несколько нарушений

На молокозаводе в Крыму Россельхознадзор нашёл несколько нарушений

На молокозаводе в Крыму Россельхознадзор нашёл несколько нарушенийВо время внеплановой проверки была обнаружена продукция (кефир, молоко, сметана и йогурт), на которую не было специальных ветеринарных документов.

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