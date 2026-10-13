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Apple представила умный домашний центр HomeView с экраном на 7 дюймов

Apple представила умный домашний центр HomeView с экраном на 7 дюймов

Устройство за $300 распознаёт лица, поддерживает видеозвонки FaceTime и позволяет управлять умным домом Компания Apple представила умный домашний центр HomeView с 7-дюймовым экраном Liquid Retina и голосовым помощником Siri на базе ИИ.

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