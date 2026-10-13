Apple представила умный домашний центр HomeView с экраном на 7 дюймов

Устройство за $300 распознаёт лица, поддерживает видеозвонки FaceTime и позволяет управлять умным домом Компания Apple представила умный домашний центр HomeView с 7-дюймовым экраном Liquid Retina и голосовым помощником Siri на базе ИИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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