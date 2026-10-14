В пресс-службе управления по борьбе с противоправным использованием информационных технологий ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти раскрыли схему, при которой злоумышленники отправляют в мессенджерах сообщение с вопросом о человеке на фото и ссылкой, ведущей на фишинговую страницу или заражённый файл.