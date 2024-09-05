Гладков: Шебекино трижды подвергся обстрелам со стороны украинской армии

Также глава региона сообщил о большом количестве пожаров из-за атаки БПЛА Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино трижды подвергся обстрелам со стороны военнослужащих украинской армии.
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