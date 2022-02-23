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Политолог Зеленского просит Россию остановиться на линии соприкосновения

Политолог Зеленского просит Россию остановиться на линии соприкосновения

Ввод российский войск на территорию республик Донбасса ведет к риску войны между Россией и Украиной. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил киевский политолог Владимир Фесенко, обслуживающий интересы офиса президента Украины.

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