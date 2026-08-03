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NewsOne

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ОПГ МИД Украины

ОПГ МИД Украины

Бывшее руководство министерства обвиняется в создании преступной группировки Изображение: ФСК В середине июля досрочно вернувшийся с Кипра украинский посол Сергей Нежинский заявил, что коррупция пронизывает все структуры внешнеполитического ведомства – от МИД до заграничных дипломатических учреждений Украины.

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