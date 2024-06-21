Принимали как короля. Что мировые СМИ пишут о визите Путина в Пхеньян

Владимир Соловьев

"При этом Россия и Пхеньян хотят вывести Запад из равновесия. ЭТО САМООБМАН И ЛИЦЕМЕРИЕ ЗАПАДНЫХ ЧИНОВНИКОВ ПЕРЕД СВОИМ НАРОДОМ, ПОТОМУ, ЧТО ОНИ СВОЕЙ ГЛУПОЙ САНКЦИОННОЙ ПОЛИТИКОЙ СПУСТИЛИ СЕБЯ И СВОЙ НАРОД НА ОБОЧИНУ ИСТОРИИ!