Гардиан: прибыльная торговля человеческими волосами помогает Северной Корее избежать последствий санкций Подъехали новые офигительные истории от западной дурки.
Принимали как короля. Что мировые СМИ пишут о визите Путина в Пхеньян
Комментарии
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Владимир Соловьев
"При этом Россия и Пхеньян хотят вывести Запад из равновесия. ЭТО САМООБМАН И ЛИЦЕМЕРИЕ ЗАПАДНЫХ ЧИНОВНИКОВ ПЕРЕД СВОИМ НАРОДОМ, ПОТОМУ, ЧТО ОНИ СВОЕЙ ГЛУПОЙ САНКЦИОННОЙ ПОЛИТИКОЙ СПУСТИЛИ СЕБЯ И СВОЙ НАРОД НА ОБОЧИНУ ИСТОРИИ!
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11 час.
Елена
Если США не будут совать свой грязный и мерзкий нос в чужие страны, то никаких конфликтов в мире не будет!
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6 час.
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