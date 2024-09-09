Илон Маск тоже оценил Black Myth: Wukong и по фану показал себя в образе царя обезьян ...

Илон Маск тоже оценил Black Myth: Wukong и по фану показал себя в образе царя обезьянПохоже, что вышедшая в августе этого года Black Myth: Wukong привлекла внимание даже Илона Маска (Elon Musk), который упомянул ее на своей страничке в социальной сети X (Twitter), назвав «впечатляющей игрой AAA-класса из Китая».