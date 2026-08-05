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Нижегородская правда

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Учёные объяснили, можно ли есть все виды продуктов при похудении

Похудение не требует полного отказа от любимых блюд. Главное — сбалансированность рациона и его калорийность в пределах 1700 ккал в день, как сообщили ТАСС в «ФИЦ питания и биотехнологии», ссылаясь на результаты собственного исследования.

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