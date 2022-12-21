С днём рождения !

И. В. Сталин: "Это моя дневная норма — страниц 500". Ко дню рождения И.В.Сталина (1879-1953). Весной 1925 года руководитель личного секретариата Сталина Иван Товстуха получил личный приказ вождя – в кратчайшие сроки создать служебную библиотеку.