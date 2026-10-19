В этом году тема нападения медведей на людей стала одной из самых обсуждаемых в России. О причинах появления животных в населенных пунктах и о том, что делать при встрече с косолапым, редакции сайта pravda-nn.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ДВ «Ростелеком» помо...
- ДВ От Кулибина до ат...
- ДВ Нижегородская обл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым