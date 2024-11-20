В Петербурге планируют построить крупный IT-кластер

Стоимость проекта оценивается в 7-10 миллиардов рублей Группа компаний «КВС» Сергея Ярошенко планирует возвести крупный IT-кластер на территории бывшего Научно-исследовательского центра ракетных войск и артиллерии в Невском районе.
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