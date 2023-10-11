На Смоленщине установлен порядок защиты людей от бродячих животных

Соответствующее постановление подписал глава региона Губернатор Смоленской области Василий Анохин подписал постановление, в котором утверждается порядок предотвращения причинения бездомными животными вреда и здоровью местных жителей.
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